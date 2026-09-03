VIDEO: शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर अयोध्या एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर हुआ हंगामा

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अयोध्या से दिल्ली जाने वाली 14205 दिल्ली एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार होने को लेकर मंगलवार रात शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। पहले से खचाखच भरे कोच में प्रवेश न कर पाने पर युवाओं का एक गुट अंदर बैठे यात्रियों से भिड़ गया। युवाओं ने खिड़की के शीशे पर हाथ मारकर उसे तोड़ने का प्रयास किया और यात्रियों से गाली-गलौज व मारपीट की कोशिश की। ट्रेन चलने के बाद भी कुछ दूर तक उसका पीछा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रह गए।

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