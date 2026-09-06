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Shahjahanpur News: कुत्ते को बचाने में बाइक फिसली, बस से कुचलकर मामा-भांजे की मौत

Sun, 06 Sep 2026 01:49 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:49 AM IST
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Bike skids while trying to save a dog; uncle and nephew crushed to death by a bus.
सोमेश शुक्ला का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
तिलहर (शाहजहांपुर)। दिल्ली हाईवे पर भेदपुर गांव के पास कुत्ते को बचाने के प्रयास में बाइक गिरने से सड़क पर गिरे मामा-भांजे की पीछे से आती निजी बस की चपेट में आकर मौत हो गई। वे दोनों शनिवार सुबह बाइक से उत्तराखंड के कैंची धाम जा रहे थे। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर वाहन कब्जे में ले लिया है।
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हादसे में जान गंवाने वाले सोमेश शुक्ला (24) आरसी मिशन थाना क्षेत्र के कनेंग गांव के रहने वाले थे, जबकि उनके रिश्ते के मामा मोहित अवस्थी उर्फ अंकित (23) हरदोई जिले के मल्लावां थाना क्षेत्र के राघवपुर गांव निवासी थे। परिजनों के मुताबिक सुमेश घर से हेलमेट लेकर गए थे। वहीं पुलिस के मुताबिक मौके पर दोनों में से कोई हेलमेट लगाए नहीं मिला। सोमेश के साथ रोजा क्षेत्र के गांव जमुही निवासी मौसेरा भाई राजकमल अग्निहोत्री और कनेंग के ही रहने वाले चचेरे भाई नितिन शुक्ला भी कैंची धाम जा रहे थे। वे दोनों दूसरी बाइक से थे।
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राजकमल ने बताया कि शुक्रवार को मोहित उनके घर आए। रात में तैयारी के बाद वे चारों शनिवार सुबह करीब पांच बजे दो बाइकों से रवाना हुए। एक बाइक पर सोमेश और मोहित, जबकि दूसरी पर राजकमल और नितिन बैठे थे। दोनों बाइकें आगे-पीछे चल रही थीं। भेदपुर गांव के पास अचानक बाइक के सामने कुत्ता आ गया। उसे बचाने के प्रयास में सोमेश की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गई। इसी दौरान पीछे से आई बस की चपेट में दोनों आ गए। सोमेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहित ने राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाते समय दम तोड़ दिया।
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हादसा देखकर पीछे चल रहे राजकमल और नितिन बदहवास हो गए। उन्होंने परिजनों को सूचना दी। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि बस चालक को हिरासत में लिया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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परिवारों को मिला कभी न भरने वाला जख्म
शाहजहांपुर। भेदपुर के पास हुए हादसे की खबर दोनों परिवारों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। पोस्टमॉर्टम हाउस पर सोमेश और मोहित के शव देखकर परिजन बेसुध हो गए। बोले-हादसे ने दो हंसते-खेलते परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया।
परिजनों के अनुसार, मोहित ने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की थी। उनके पिता विजय शंकर अवस्थी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। मोहित की मौत से उनके भाई-बहन का रो-रोकर हाल बेहाल है। गांव के लोग भी पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाते रहे।

परिजनों ने बताया कि दो भाइयों में बड़े सोमेश परिवार की रीढ़ थे। परिवार की कई जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर थीं। उनकी असमय मौत से भाई कामेश और मां अनीता का रो-रोकर बुरा हाल है। सोमेश ने बीए की पढ़ाई की थी।
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अयोध्या से हरिद्वार जा रही थी बस
बस चालक गुजरात का रहने वाला है। वह अयोध्या से महिलाओं और बच्चों समेत करीब 50 सवारियों को लेकर हरिद्वार जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बस में सवार यात्री दूसरे वाहनों से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए।

सोमेश शुक्ला का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

सोमेश शुक्ला का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

सोमेश शुक्ला का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

सोमेश शुक्ला का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

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