{"_id":"6a99494f3bcf5fc4df05da9c","slug":"video-75-seater-bus-is-packed-with-175-passengers-see-video-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: 75 सीट की बस में भरकर चल रहे 175 सवारी, छत पर भी 30 सवारियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के पुवायां में यातायात व्यवस्था का आलम यह है कि 75 सीट वाली निजी बसें 175 सवारी बिठाकर हाईवे पर दौड़ लगा रही है। इतना ही नहीं बस की छत पर भी 30 सवारियां बैठी होने के बाद भी किसी भी थाना क्षेत्र की पुलिस इन्हें रोककर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझ रही है। लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया, निघासन, गोला, नेपाल सीमा से कई निजी बसें रोजाना दिल्ली, बिहार, हरियाणा के लिए जाती है। बाहर काम करने वाले लोग इन बसों पर यात्रा करते हैं। एक ओर इन बसों से परिवहन विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इन बसों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। क्षमता से काफी अधिक संख्या में भरी सवारियों के कारण बसें अनियंत्रित होकर कई बार पलट चुकी हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि जानकारी मिली है। ऐसी बसों की जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। यातायात नियमों का पालन कराया जाएगा।

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