Shahjahanpur News: सिटी में आज

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शिविर : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कलक्ट्रेट सभागार में योजना की जानकारी देने के लिए शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।



समारोह : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के स्वामी शुकदेवानंद स्मृति सभागार में शिक्षक दिवस पर समारोह का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।



श्रीमद्भागवत कथा : खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।

- पुवायां के गांव धारा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।

संपूर्ण समाधान दिवस : तिलहर तहसील में डीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह दस बजे से।