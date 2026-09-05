शाहजहांपुर: पुतला फूंकने जा रहे भाकियू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, लेखपाल पर परेशान करने का आरोप

शाहजहांपुर के पुवायां में विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर चार दिन से मंडी स्थित किसान भवन में धरना दे रहे भाकियू अराजनैतिक गुट के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को लेखपाल पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन करने का प्रयास किया। मंडी गेट पर मौजूद थाना प्रभारी आरके रावत ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसके बाद एसडीएम सदानंद सरोज ने कार्यकर्ताओं से वार्ता कर 15 सितंबर तक समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता पुतला दहन का कार्यक्रम स्थगित कर धरना स्थल पर लौट गए।



किसानों का कहना था कि समस्याओं के समाधान के लिए कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने लेखपाल के खिलाफ पुतला दहन करने का निर्णय लिया था। एसडीएम के आश्वासन के बाद कार्यकर्ता मान गए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्याओं का समाधान होने तक धरना जारी रहेगा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 15 सितंबर तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे पैदल शाहजहांपुर कूच करेंगे। इस दौरान ब्रजेश पांडेय, सुखविंदर सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।