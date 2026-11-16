संतकबीरनगर: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने किया छठ व्रत का पारण

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चार दिवसीय छठ महापर्व के अंतिम दिन सोमवार सुबह संतकबीरनगर के विभिन्न नदी और घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाएं तड़के तीन बजे से ही पूजा सामग्री और सूप लेकर घाटों पर पहुंचने लगीं। सुबह 6:09 बजे सूर्योदय के साथ महिलाओं ने भगवान सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य दिया। इसके साथ ही उन्होंने संतान की दीर्घायु, परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हुए व्रत का समापन किया।

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