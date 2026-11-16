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Sant Kabir Nagar News: बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई

Mon, 16 Nov 2026 01:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:32 AM IST
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Birsa Munda's birth anniversary was celebrated as Tribal Pride Day (Janjatiya Gaurav Diwas).
संतकबीरनगर। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती रविवार को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। जनपद के राजकीय अनुसूचित जाति नेहरू छात्रावास मड़या और कलेक्ट्रेट के एनआईसी में कार्यक्रम आयोजित हुए। छात्रावास अधीक्षक बैजनाथ गुप्ता ने बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद किया। बैजनाथ गुप्ता ने बताया कि सरकार जनजाति समाज के विकास हेतु योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। अधिकारियों और छात्रों ने इसे देखा। कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षक बैजनाथ गुप्ता सहित कई अधिकारी व छात्र उपस्थित रहे। संवाद
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