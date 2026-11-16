Sant Kabir Nagar News: तीन भाइयों समेत चार पर मारपीट की प्राथमिकी

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धर्मसिंहवा। थाना क्षेत्र के मुसहरा गांव में मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांव निवासी लालमन ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 14 नवंबर को गांव के राजेश, प्रभास, हरीश और अनमोल ने उनके बेटे के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने लोहे की रॉड से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। एसओ मनीष जायसवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद