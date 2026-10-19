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संतकबीरनगर: संत कबीर बाल आश्रम के बच्चों ने जताई मेला घूमने की इच्छा, चेयरमैन ने दी आर्थिक मदद

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 11:22 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 11:22 PM IST







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इंडस्ट्रीएल एरिया स्थित संत कबीर बाल आश्रम के बच्चों से सोमवार को नगर पालिका के चेयरमैन जगत जायसवाल ने मुलाकात की। इस दौरान बच्चों ने मेला घूमने की इच्छा जताई। जिस पर चेयरमैन ने आश्रम के संचालक को नकद धनराशि देकर बच्चों को मेला कराने के लिए भेजा। ... और पढ़ें

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