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संतकबीरनगर। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि रबी 2026-27 सीजन हेतु बोई जाने वाली फसलों के बीज का टोकन जिन किसानों द्वारा बुक किया गया है। इसके साथ ही ई-लाटरी के माध्यम से चयन हुआ है, परंतु अभी तक अपने संबंधित राजकीय कृषि बीज भंडार से बीज नहीं लिया है, वे प्रत्येक दशा में 30 नवंबर तक बीज राजकीय कृषि बीज भंडार से प्राप्त कर लें। संवाद