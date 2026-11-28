Sant Kabir Nagar News: किसान 30 नवंबर तक बीज प्राप्त कर लें
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:15 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि रबी 2026-27 सीजन हेतु बोई जाने वाली फसलों के बीज का टोकन जिन किसानों द्वारा बुक किया गया है। इसके साथ ही ई-लाटरी के माध्यम से चयन हुआ है, परंतु अभी तक अपने संबंधित राजकीय कृषि बीज भंडार से बीज नहीं लिया है, वे प्रत्येक दशा में 30 नवंबर तक बीज राजकीय कृषि बीज भंडार से प्राप्त कर लें। संवाद
विज्ञापन