{"_id":"6ace1f2a7ffefd5bca05899a","slug":"video-nathnagar-block-exceeds-target-under-vb-g-ram-g-scheme-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: नाथनगर ब्लॉक ने वीबी-जी रामजी योजना का लक्ष्य किया पार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संतकबीरनगर: नाथनगर ब्लॉक ने वीबी-जी रामजी योजना का लक्ष्य किया पार

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 05:38 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 05:38 PM IST







Link Copied



संतकबीरनगर के नाथनगर ब्लॉक में वीबी-जी रामजी योजना के तहत विशेष रोजगार सृजन दिवस पर निर्धारित लक्ष्य से अधिक काम हुआ। जिला पर्यवेक्षक, परियोजना निदेशक और बीडीओ की निगरानी के साथ ड्रोन कैमरे से भी कार्यों पर नजर रखी गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन