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मामले में ग्राम सचिव चंद्र प्रकाश और ग्राम पंचायत प्रशासक कलावती देवी ने खंड विकास अधिकारी को पत्र देकर शिकायत की थी। पत्र के मुताबिक, गांव में शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जीरो पॉवर्टी श्रेणी में पहली किस्त पाने वाले सात लाभार्थियों से जानकारी जुटाई गई। इस दौरान आवास दिलाने के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायत सामने आई।जांच के दौरान तीन लाभार्थियों रजनी पत्नी राजेश, जरीबा खातून पत्नी शहजाद और बाना पत्नी रामस्वारथ ने ग्राम सचिव और ग्राम पंचायत प्रशासक के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। पत्र में इन बयानों के आधार पर अवैध वसूली की शिकायत की पुष्टि होने की बात कही गई है।खंड विकास अधिकारी कृष्ण कुमार ने 12 अक्तूबर को ग्राम सचिव के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवक शैलेष कुमार को नोटिस जारी किया था। इसमें दो दिन के भीतर संबंधित साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराने समेत विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सचिव के अनुसार, रोजगार सेवक को नोटिस प्राप्त करा दिया गया था लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।स