{"_id":"6b06d82dd7a2fd63c20a50d4","slug":"video-heavy-vehicles-parked-along-highways-pose-accident-risks-amid-foggy-conditions-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: कोहरे में हाईवे किनारे खड़े भारी वाहनों से हादसों का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संतकबीरनगर में सर्दी के साथ कोहरे की शुरुआत होते ही हाईवे किनारे खड़े भारी वाहन हादसों का खतरा बढ़ा रहे हैं। टेमारहमत से मगहर तक कई ढाबों और होटलों के सामने ट्रक, बस और अन्य बड़े वाहन सड़क किनारे खड़े किए जा रहे हैं। रात और सुबह घने कोहरे में ये वाहन दूर से दिखाई नहीं देते। ऐसे में तेज रफ्तार छोटे वाहनों के टकराने की आशंका बनी रहती है। पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने से हाईवे पर आवागमन भी प्रभावित हो रहा है।

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