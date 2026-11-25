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विशेष लोक अभियोजक अच्युतानंद शुक्ला ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपी संजय सिंह अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका अभियोजन पक्ष ने कड़ा विरोध किया।अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए कहा कि 27 मई 2026 को आरोपी का आरोपमुक्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद आरोप तय करने के लिए 12 जून 2026 की तिथि निर्धारित करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने के कई अवसर दिए जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद वह लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वह जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी हाजिरी माफी की अर्जी स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।यह है मामला : बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी निवासी राधेश्याम मौर्य ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 12 अगस्त 2020 को आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने सहयोगियों सभाजीत सिंह और बृज कुमारी आदि के साथ प्रेसवार्ता की थी। इसमें उन्होंने प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार होने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि भाजपा के 58 विधायक ब्राह्मण हैं और उनमें भी नाराजगी है।राधेश्याम मौर्य का आरोप था कि प्रेसवार्ता में आपत्तिजनक और समाज में कटुता पैदा करने वाले बयान दिए गए। साथ ही संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया गया। उनकी तहरीर के आधार पर बखिरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।आरोपपत्र दाखिल होने के बाद संजय सिंह 10 जुलाई 2024 को अदालत में उपस्थित हुए थे और मानत कराई थी। इसके बाद उनके अधिवक्ता ने आरोपमुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे अदालत ने 27 मई 2026 को खारिज कर दिया। इसके बावजूद लगातार अदालत में अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।