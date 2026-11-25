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पहली घटना में अज्ञात वाहन की टक्कर से 18 वर्षीय युवक की मौत हुई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। वहीं, दूसरी घटना में कार और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में 26 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया। दोनों घटनाओं से मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया।जानकारी के अनुसार, पहली घटना मंगलवार शाम करीब सात बजे बेलहर बाजार से मंझरिया पठान जाने वाले मार्ग पर वन विभाग जंगल और जंगल बेलहर चौराहे के बीच हुई। मंझरिया पठान निवासी विकास (18) पुत्र झिनक अपने साथी विशाल पुत्र रामनाथ के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने दोनों को सीएचसी बेलहर कला पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल विशाल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। विकास दो भाइयों और तीन बहनों में एक था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।दूसरी घटना बेलहर कला थाना क्षेत्र की भेड़ौरा पिकौरा ग्राम पंचायत के पलनिया चौराहे पर हुई। यहां कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में औरही निवासी धीरज (26) पुत्र विनोद अग्रहरी गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।धीरज की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी। वह चार भाइयों में सबसे बड़ा था और मठियापार चौराहे पर फास्ट फूड कॉर्नर चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके छोटे भाई नीरज (22), अभिषेक (20) और सचिन (17) हैं। धीरज की मौत से पत्नी प्रिया और मां कालिंदी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है।बेलहर कला के एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि दोनों घटनाओं में पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।