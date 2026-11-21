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विवादित जमीन पर चला प्रशासन का बुल्डोजर, महिलाओं ने जताया विरोध,
रजपुरा।थाना क्षेत्र के गांव डोहरी में वर्ष 2021 से चल रहे जमीन के विवाद को लेकर शुक्रवार को तहसीलदार अनिल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व टीम कानूनगो ब्रजपाल मौर्य, लेखपाल राजेश कुमार और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।
टीम ने रामपाल पुत्र दयाराम सिंह की जमीन पर बने निर्माण को हटाना शुरू किया,जिसका रत्नेश कुमार,अतराम,वीरपाल और धर्मेश पुत्र जयवीर सिंह से विवाद चल रहा है।कार्रवाई शुरू होते ही एक विरोध कर दिया।कब्जा बाले पक्ष के लोगो ने विरोध सुरु कर दिया।अधिवक्ता धर्मेंद्र का कहना है एक पक्ष को बिना नोटिस के कार्यवाही की गई है।जबकि उनको पक्ष रखने का समय मिलना चाहिए था।
कार्यवाही के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध किया पुलिस ने उन्हें रोककर हालात संभाले।तहसीलदार अनिल कुमार मिश्रा ने बताया अवैध रूप से किये गये कब्जे को जेसीबी की मदद से हटाया गया है।आरोप निराधार है।
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