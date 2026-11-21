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भाजपा सरकार बनने के बाद कई राज्यों में मुस्लिम समाज के साथ ज्यादती हो रही हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। भाजपा को देश की 140 करोड़ आबादी को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। समाज को जोड़ने और देश की तरक्की के लिए प्रयास करने चाहिए। यह कहना है संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क का। एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत की। सांसद बर्क ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी जनता को दे। किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। जनहित के मुद्दों पर सरकार का काम करना जरूरी है। कहा कि भाजपा समाज को बांटने और लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इसलिए इसका जनता के बीच भी विरोध बढ़ गया है। सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि ओवैसी को लोगों को बांटने के बजाय भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए काम करना चाहिए। भाजपा की नीतियों से मुस्लिम समाज को नुकसान हो रहा है। दलित, यादव और पिछड़े वर्गों को भी इससे क्षति पहुंच रही है। उन्होंने सभी वर्गों से एकजुट होकर भाजपा को हटाने का काम करने का आह्वान किया है।अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सांसद ने अमेरिका और इस्राइल की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों पर अत्याचार और अतिक्रमण करने वाले देशों को नतीजे भुगतने पड़ते हैं। ऐसी नीतियों का असर व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है।

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