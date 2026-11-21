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ठंड से कांप रहे बुखार के मरीज, अस्पताल में नहीं मिल रहा कंबल, घर के कंबल ही बने सहारा संभल सीएचसी के गांव मिठौली में बुखार से तप रहे लोग, स्वास्थ्य विभाग को जानकारी भी नहीं कैलादेवी थाना क्षेत्र में बुखार से चली गई बालक की जान, गांव में बुखार से तमाम पीड़ित लोग संभल। यदि आप बुखार से पीड़ित हैं और सर्दी से कांप रहे हैं। आपको जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो अपना कंबल घर से साथ लाएं, क्योंकि जिला अस्पताल में अभी कंबल की सुविधा नहीं मिलेगी। नवंबर की सर्द रातें बिना कंबल के गुजारनी पड़ेगी। फिलहाल भर्ती मरीज घर के कंबल से ही सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तीमारदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। वह मच्छरों के साथ ही रात को जद्दोजहद करने में लगे रहते हैं। दरअसल, जिला अस्पताल के वार्ड में शुक्रवार को 12 बुखार के मरीज भर्ती मिले। यह मरीज बिना कंबल के रात गुजार रहे हैं। जबकि इनको दो दिन या तीन दिन तक हो गए हैं। मरीजों का कहना है कि तीमारदार नर्सिंग स्टाफ से कंबल की मांग करते हैं, लेकिन मरीजों के लिए कंबल उपलब्ध नहीं करवाए जाते। मजबूरन घर से कंबल मंगाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज क्या बोले- तीन दिन से जिला अस्पताल में भर्ती हूं। कई बार कंबल मांगा लेकिन किसी से नहीं दिया। ठंड ज्यादा लगने पर घर से कंबल मंगाया, तब जाकर रात बिता पाए। अफरोज, हसनपुर मुंजब्ता। बुखार आने पर चार दिन से भर्ती हूं। रात्रि में ठंड लगती है, इसलिए घर से कंबल मंगाया। अस्पताल में स्टॉफ से मांगा था लेकिन न होने की बात कही गई। युसुफ, मढ़लाई। बुखार, उल्टी से परेशान हूं। चार दिन से उपचार चल रहा है। अस्पताल में भर्ती हूं। ठंड से बचने के लिए कंबल घर से मंगाना पड़ा है। आसिफा, सिकंदरपुर। बुखार आ रहा था। कल भर्ती हुई। कंबल न मिला तो घर से मंगाया। क्योंकि रात्रि में ठंड हो जाती है। बिना कंबल नहीं बीत पाती। इशरत जहां, खानपुर। अस्पताल में कंबल की कोई कमी नहीं है। इसकी मानीटरिंग की जाएगी और हर मरीज को कंबल दिए जाएंगे। लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉ.राजेंद्र सैनी, कार्यवाहक सीएमएस, जिला अस्पताल, संभल। मिठोली में बुखार का प्रकोप, 400 से अधिक बीमार सिरसी। संभल ब्लॉक क्षेत्र के गांव मिठोली में बुखार से करीब 400 लोग पीड़ित हैं। एक-एक घर में चार से पांच लोग बुखार की चपेट में हैं। ग्रामीणों के अनुसार, मरीजों का उपचार हजरतनगर गढ़ी, संभल और गांव में निजी चिकित्सकों के यहां कराया जा रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि जांच कराने पर कुछ मरीजों में डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया की पुष्टि हुई है। करीब 50 लोगों में डेंगू होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि अन्य मरीज टाइफाइड, मलेरिया और वायरल बुखार से पीड़ित हैं। गांव निवासी अनीस अहमद की तीन बेटियां इरम, दानिश्ता और सानिया, पत्नी यास्मीन और भतीजी मंतशा छह दिन से बुखार से पीड़ित हैं। उनका उपचार हजरतनगर गढ़ी में निजी चिकित्सक के यहां चल रहा है। उमेश की बेटी बंसल को छह दिन और सतवीर को चार दिन से बुखार आ रहा है। इलियास के बेटे मोहम्मद अस्कान, अदनान और बेटी तरन्नुम भी पांच दिन से बुखार की चपेट में हैं। इसके अलावा गुलाब जहां, उनकी मां सबीना और भांजे अमीर हम्जा को छह दिन से बुखार है। ग्राम प्रशासक पति रईस की बेटी काशिफा, भतीजी फिज्जा और माही भी बीमार हैं। वहीं रूबी, अरविंद, तरन्नुम, जितिन, कासिद, जयवती, पानवती, अनस, मोंटीपाल, नेहा, आकांक्षा और उवैस समेत सैकड़ों ग्रामीण बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। गांव में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अभी तक गांव में कोई भी सरकारी स्वास्थ्य शिविर नहीं लगा है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाने, मरीजों की जांच कराने और बुखार की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव कराने की मांग की है। इन परिवारों में बीमार हैं लोग अनीस अहमद के परिवार में पांच लोग बुखार से पीड़ित है उनकी की तीन बेटियां इरम, दानिश्ता, सानिया, पत्नी यास्मीन और भतीजी मंतशा को छह सात दिन से बुखार आ रहा है सभी का इलाज हजरत नगर गढ़ी में निजी चिकित्सक के पास चल रहा है। बंसल पुत्री उमेश ने बताया कि उन्हें छह दिन से बुखार आ रहा है उनका उपचार गांव में ही निजी चिकित्सक के यहां चल रहा है। सतवीर ने बताया कि उन्हें चार दिन से बुखार आ रहा है वह गांव में ही उपचार करा रहे हैं। रूबी ने बताया कि उन्हें दस बारह दिन से बुखार आ रहा है वह अपना उपचार घर पर ही करा रही है खून की जांच कराई है अभी रिपोर्ट नहीं आई है। गुलाब जहां ने बताया कि उन्हें पांच दिन से बुखार आ रहा है उनकी मां सबीना और भांजा अमीर हम्जा भी बुखार से पीड़ित है। इस तरह की जानकारी नहीं है। गांव में टीम भेजकर शिविर लगाया जाएगा और लोगों को दवा दी जाएगी। जांच भी कराई जाएगी। डॉ.मनीष अरोरा, चिकित्सा अधीक्षक, सीएचसी, संभल। बुखार से चली गई बच्चे की जान, गांव में अन्य लोग भी बुखार की चपेट में आए सौंधन। पवांसा ब्लॉक क्षेत्र के गांव चाचूनागल की मढ़ैया में अरविंद के पांच वर्षीय बेटे गौरव की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, उसे पांच दिन पहले बुखार आया था। गांव के अन्य लोग भी बुखार की चपेट में हैं। इससे लोगों में दहशत है। बालक के पिता ने बताया कि बेटे को सौंधन के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां सुधार न हुआ। इसके बाद उसे संभल लेकर पहुंचे। दो दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी हालत में सुधार नहीं आया। शुक्रवार को हालत और बिगड़ी तो उसे मुरादाबाद रेफर किया गया था लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। गांव के निवासी राहुल ने बताया कि गांव में उनकी 15 माह की मासूम बेटी भी बुखार की चपेट में है। अन्य कई लोगों को बुखार है।

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