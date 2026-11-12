{"_id":"6af5a97caa5fb58b1d0d769b","slug":"video-saharanpur-two-sisters-marry-muslim-men-who-have-hindu-sounding-names-police-remain-deployed-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: हिंदू नाम वाले मुस्लिम भाइयों से हुआ दो सगी बहनों का निकाह, पुलिस रही तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहारनपुर के गंगोह में हिंदू नाम वाले दो मुस्लिम भाइयों का निकाह दो बहनों के साथ पुलिस की निगरानी में करा दिया गया। शादी के कार्ड पर हिंदू नाम लिखे होने पर शुरू हुए विवाद और निकाह रुकवाने की धमकियों के बीच बृहस्पतिवार को हरियाणा से दोनों दूल्हों की बरात गंगोह पहुंची। पुलिस की निगरानी में दोनों सगी बहनों का निकाह दो मौसेरे भाइयों के साथ हुआ। इस दौरान कोई भी विरोध करने नहीं पहुंचा। बृहस्पतिवार को हरियाणा के हिसार जिले के छोटी सातरोड निवासी अनिल और जींद जिले के ढांडाखेड़ी निवासी संजय की बरात गंगोह पहुंची। निकाह समारोह को लेकर परिवार में उत्साह का माहौल रहा।

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