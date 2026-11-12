सहारनपुर: चाची के साथ साढ़े तीन साल से थे अवैध संबंध, विरोध करने पर कर दी चाचा की हत्या; दो भतीजे गिरफ्तार

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सहारनपुर में सरसावा पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर राजू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपी भतीजे शुभम ने अपने सगे भाई रजत के साथ मिलकर चाचा राजू के सिर में लोहे की रॉड से वार कर मौत के घाट उतारा था। हत्या की वजह मृतक की पत्नी और शुभम के बीच करीब साढ़े तीन साल से प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है।

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बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन में एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि नौ नवंबर को थाना सरसावा क्षेत्र में हैदरपुर-भिक्कनपुर जाने वाले रास्ते पर चिलकाना के गांव चौरीमंडी निवासी राजू का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट लगने की पुष्टि हुई थी। चोट के कारण हत्या होने की बात सामने आई।



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इसके बाद घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं। आसपास के कैमरे खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। जांच में आया कि राजू हत्याकांड में उसके रिश्ते के भतीजे शुभम और रजत की भूमिका है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को देहरादून-अंबाला हाईवे स्थित सरसावा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, मृतक राजू के कपड़े, पर्स और पहचान से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं।

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इसलिए दिया वारदात को अंजाम

पुलिस पूछताछ में आया कि मृतक राजू की पत्नी और शुभम के बीच करीब साढ़े तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजू ने कई बार इस पर आपत्ति जताई। इसी कारण शुभम अपने चाचा से रंजिश रखने लगा था। शुभम को लगता था कि जब तक राजू उसके रास्ते से नहीं हटेगा, तब तक उसके और राजू की पत्नी के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी के चलते उसने राजू की हत्या करने का प्लान बनाया।