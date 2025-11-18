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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 12 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 12-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
12:41 AM, 12-Nov-2026
Muzaffarnagar News: पहले बाहर...अबके भीतर से शुरू हुआ सियासी मुकाबलाThe political contest, which began on the outside, has now moved to the inside. और पढ़ें
12:40 AM, 12-Nov-2026
Muzaffarnagar News: दुश्वारियों का सफर तय कर बहनों के दर तक पहुंचे भाई
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12:38 AM, 12-Nov-2026
Muzaffarnagar News: जनपद पुलिस में बड़ा फेरबदल, 40 इंस्पेक्टरों के तबादलेMajor reshuffle in district police; 40 inspectors transferred और पढ़ें
12:38 AM, 12-Nov-2026
Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रमcity me aaj और पढ़ें
12:37 AM, 12-Nov-2026
Muzaffarnagar News: चुनाव की तैयारी, भाजपा ने तय किए विधानसभा प्रभारीElection preparations: BJP appoints assembly constituency in-charges और पढ़ें
12:34 AM, 12-Nov-2026
जो पीड़ित, वो पीडीए...ए का मतलब अन्नदाता : अखिलेश यादव
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12:30 AM, 12-Nov-2026
Bijnor News: बिजनौर में मिले डेंगू संक्रमित दो नए मरीजTwo new dengue-infected patients found in Bijnor और पढ़ें
12:27 AM, 12-Nov-2026
Bijnor News: बहनों ने भाइयों को लगाया मंगल तिलक, मांगी लंबी उम्र की दुआSisters applied an auspicious *tilak* on their brothers and prayed for their long life. और पढ़ें
12:23 AM, 12-Nov-2026
Bijnor News: पहली पत्नी के पहुंचने पर रुका निकाह, बिना दुल्हन लौटी बरातWedding ceremony halted upon the arrival of the first wife; the wedding party returned without the bride. और पढ़ें
12:12 AM, 12-Nov-2026