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सहारनपुर: अखिलेश यादव बोले- मां गंगा बुलाए, तो गंगा एक्सप्रेस वे से मत जाना, इस पर सफर खतरनाक

Mohd Mustakim

Updated Wed, 02 Sep 2026 05:30 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 05:30 PM IST







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सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि मां गंगा बुलाए, तो गंगा एक्सप्रेस वे से मत जाना। जो बनते ही टूट गया है। उस पर यात्रा करना खतरनाक है। इस सरकार के एक्सप्रेस वे भ्रष्टाचार के एक्सप्रेस वे हैं। जनता देख रही है, सबका हिसाब वोट से करेगी। ... और पढ़ें

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