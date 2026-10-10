देवबंद में ज्योत पदयात्रियों को कैंटर ने रौंदा, चार श्रद्धालुओं की मौत; 15 घायल, चालक-परिचालक हिरासत में

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सहारनपुर के देवबंद में शाकंभरी देवी से माता की ज्योत लेकर लौट रहे सरधना क्षेत्र के कुशावली गांव निवासी श्रद्धालुओं को बर्तनों से भरे कैंटर ने टक्कर मार दी। शनिवार सुबह हाईवे के फ्लाईओवर पर आराम करने के लिए रुके श्रद्धालुओं के बीच कैंटर घुस गया। हादसे में रमेश, सागर, अमन और सतेंद्र की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में कई लोगों को सहारनपुर और मेरठ रेफर किया गया। पुलिस ने कैंटर चालक और परिचालक को हिरासत में लिया है।

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