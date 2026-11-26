सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आवेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर गई। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। शिवकुमार के अनुसार, आवेश के दो छोटे बच्चे हैं। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।



पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।