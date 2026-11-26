हादसा: खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, फाइनेंस कंपनी कर्मचारी की मौत, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
नकुड़ क्षेत्र में गांव अध्याना के पास सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकराने पर फतेहपुर जट्ट निवासी युवक की मौत हो गई। वह सहारनपुर की एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था और रोज बाइक से ड्यूटी पर जाता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकराने पर 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा बुधवार देर शाम करीब आठ बजे गांव अध्याना से पहले हुआ। बाइक सवार आवेश सहारनपुर की एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। हादसे में गंभीर रूप से घायल आवेश को पुलिस सीएचसी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ हादसा
गांव फतेहपुर जट्ट निवासी आवेश (30) सहारनपुर में एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। गांव निवासी शिवकुमार ने बताया कि आवेश प्रतिदिन बाइक से गांव से सहारनपुर ड्यूटी पर जाता था। बुधवार देर शाम करीब आठ बजे वह नकुड़ से अपने घर लौट रहा था।
बताया कि गांव अध्याना से पहले सड़क पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी। ट्रैक्टर-ट्रॉली मिल में गन्ना डालकर लौटी थी। इसी दौरान पीछे से आ रही आवेश की बाइक ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आवेश गंभीर रूप से घायल हो गया।
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सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आवेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर गई। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। शिवकुमार के अनुसार, आवेश के दो छोटे बच्चे हैं। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।