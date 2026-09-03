{"_id":"6a990e0c1db362958c0d35bf","slug":"video-agniveer-recruitment-834-candidates-qualify-in-technical-category-run-at-saharanpur-rally-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"अग्निवीर तकनीकी पदों के लिए 834 अभ्यर्थी दौड़ में सफल, सहारनपुर भर्ती रैली में 1052 ने लिया हिस्सा; कल अंतिम दिन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अग्निवीर तकनीकी पदों के लिए 834 अभ्यर्थी दौड़ में सफल, सहारनपुर भर्ती रैली में 1052 ने लिया हिस्सा; कल अंतिम दिन
सहारनपुर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में बृहस्पतिवार को अग्निवीर तकनीकी पदों के लिए शारीरिक भर्ती प्रक्रिया हुई। बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ के कुल 1175 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था। इनमें से 1052 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि दौड़ में 834 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की।
दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट देर शाम तक कराया गया। अभ्यर्थियों को बीम बैलेंसिंग, पुशअप समेत अन्य शारीरिक मानकों पर भी परखा गया। दौड़ शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई गईं।
13 जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती
सहारनपुर स्टेडियम में 13 जिलों के लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लिखित परीक्षा एक से 15 जून के बीच अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 89 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 25,920 अभ्यर्थी सफल हुए थे।
भर्ती रैली का शुक्रवार को अंतिम दिन है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।