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50 हजार लोगों की क्षमता वाला पंडाल किया गया तैयार

गोचर कृषि इंटर कॉलेज के मैदान में रैली के लिए बड़ा पंडाल तैयार किया गया है। बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान ने बताया कि पंडाल में करीब 50 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। मंच, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा समेत अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह तक भी तैयारियों में जुटे रहे। विज्ञापन

गोचर कृषि इंटर कॉलेज के मैदान में रैली के लिए बड़ा पंडाल तैयार किया गया है। बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान ने बताया कि पंडाल में करीब 50 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। मंच, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा समेत अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह तक भी तैयारियों में जुटे रहे। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में गोचर कृषि इंटर कॉलेज के मैदान में आज केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली आयोजित की जा रही है। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों का दावा है कि जयंत चौधरी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव-2027 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली इस रैली को रालोद के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

परिवार के साथ पहुंचेंगे जयंत चौधरी

आयोजकों के अनुसार रैली के मुख्य अतिथि जयंत चौधरी सुबह करीब 11:30 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बेटियों के भी आने की बात कही गई है।



गुर्जर समाज को साधने की कोशिश

रालोद की इस रैली को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। रालोद नेताओं का कहना है कि स्वाभिमान रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है।