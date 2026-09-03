स्वाभिमान रैली: सहारनपुर में परिवार सहित पहुंचेंगे जयंत चौधरी; 2027 की रणनीति पर नजर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 03 Sep 2026 11:12 AM IST
सार
सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में आज केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली होगी। गोचर कृषि इंटर कॉलेज मैदान में 50 हजार लोगों की क्षमता वाला पंडाल तैयार है। जयंत चौधरी परिवार के साथ पहुंचेंगे और रैली को 2027 की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
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विस्तार
सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में गोचर कृषि इंटर कॉलेज के मैदान में आज केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली आयोजित की जा रही है। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों का दावा है कि जयंत चौधरी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव-2027 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली इस रैली को रालोद के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।
50 हजार लोगों की क्षमता वाला पंडाल किया गया तैयार
गोचर कृषि इंटर कॉलेज के मैदान में रैली के लिए बड़ा पंडाल तैयार किया गया है। बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान ने बताया कि पंडाल में करीब 50 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। मंच, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा समेत अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह तक भी तैयारियों में जुटे रहे।
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50 हजार लोगों की क्षमता वाला पंडाल किया गया तैयार
गोचर कृषि इंटर कॉलेज के मैदान में रैली के लिए बड़ा पंडाल तैयार किया गया है। बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान ने बताया कि पंडाल में करीब 50 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। मंच, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा समेत अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह तक भी तैयारियों में जुटे रहे।
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परिवार के साथ पहुंचेंगे जयंत चौधरी
आयोजकों के अनुसार रैली के मुख्य अतिथि जयंत चौधरी सुबह करीब 11:30 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बेटियों के भी आने की बात कही गई है।
गुर्जर समाज को साधने की कोशिश
रालोद की इस रैली को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। रालोद नेताओं का कहना है कि स्वाभिमान रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है।
आयोजकों के अनुसार रैली के मुख्य अतिथि जयंत चौधरी सुबह करीब 11:30 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बेटियों के भी आने की बात कही गई है।
गुर्जर समाज को साधने की कोशिश
रालोद की इस रैली को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। रालोद नेताओं का कहना है कि स्वाभिमान रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है।
2027 के लिए रणनीति का संदेश देने की तैयारी
विधानसभा चुनाव-2027 से पहले आयोजित हो रही इस रैली में पार्टी की आगामी रणनीति का संकेत मिलने की उम्मीद है। रालोद नेताओं के मुताबिक रैली के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर दिशा और रणनीति का संदेश दिया जाएगा।
सांसद और विधायकों ने किया जनसंपर्क
रैली को लेकर रालोद के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार किया। बागपत सांसद राजकुमार सांगवान ने भी बुधवार को दलबल के साथ क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों से रैली में पहुंचने की अपील की।
रालोद नेताओं ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय सचिव रमा नागर, प्रदेश महासचिव महिला शाखा अनीता चौधरी और पूनम शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी भी रैली की तैयारियों में जुटे हैं। इन नेताओं ने दावा किया कि स्वाभिमान रैली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होगी।
विधानसभा चुनाव-2027 से पहले आयोजित हो रही इस रैली में पार्टी की आगामी रणनीति का संकेत मिलने की उम्मीद है। रालोद नेताओं के मुताबिक रैली के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर दिशा और रणनीति का संदेश दिया जाएगा।
सांसद और विधायकों ने किया जनसंपर्क
रैली को लेकर रालोद के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार किया। बागपत सांसद राजकुमार सांगवान ने भी बुधवार को दलबल के साथ क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों से रैली में पहुंचने की अपील की।
रालोद नेताओं ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय सचिव रमा नागर, प्रदेश महासचिव महिला शाखा अनीता चौधरी और पूनम शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी भी रैली की तैयारियों में जुटे हैं। इन नेताओं ने दावा किया कि स्वाभिमान रैली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होगी।