यूपी: सहारनपुर में लूट के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; एक बदमाश जंगल में फरार

दो बदमाश गिरफ्तार, तीसरा जंगल में भागा

गोली लगने के बाद दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उनका तीसरा साथी जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।



दो तमंचे और लूट का सामान बरामद

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे, दो जिंदा और तीन खोखा कारतूस बरामद किए हैं। इनके अलावा लूटा गया मोबाइल फोन और पर्स भी बरामद हुआ है। पर्स में 4,500 रुपये, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले हैं। घटना में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। दोनों आरोपी कुतुबशेर थाने में दर्ज लूट के मुकदमे में वांछित थे।



राहुल पर 15, अंकित पर छह मुकदमे

सीओ रविकांत पाराशर ने बताया कि राहुल के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में लूट, हत्या, डकैती और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के 15 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, अंकित के खिलाफ लूट, गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े करीब छह मुकदमे दर्ज हैं।