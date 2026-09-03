सहारनपुर अग्निवीर भर्ती रैली: तकनीकी पदों की दौड़ में 834 अभ्यर्थी सफल, 1052 ने लिया हिस्सा; कल अंतिम दिन

बीम, बैलेंसिंग और पुशअप में भी परखे गए अभ्यर्थी

दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट देर शाम तक कराए जाने की प्रक्रिया चली। अभ्यर्थियों को बीम, बैलेंसिंग, पुशअप समेत अन्य शारीरिक मानदंडों पर भी परखा गया।



13 जिलों के सफल अभ्यर्थियों की हो रही भर्ती

सहारनपुर स्टेडियम में 13 जिलों के उन अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती कराई जा रही है, जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता हासिल की है। लिखित परीक्षा एक से 15 जून के बीच अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।