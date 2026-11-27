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VIDEO: सावित्री ने बनाया सबसे बेहतरीन भोजन, मीरा देवी को दूसरा और रानी को तीसरा स्थान मिला
रायबरेली। पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के तहत को रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कंपोजिट विद्यालय चक अहमदपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में सभी विकास क्षेत्रों से चयनित 30 रसोइयों ने प्रतिभाग किया। रसोइयों ने विद्यालयों में बनने वाले मध्याह्न भोजन के मीनू के हिसाब से रोटी, सब्जी और तहरी के साथ सूजी का मीठा हलवा बनाया। निर्णायकों ने सभी रसोइयों के बनाए भोजन का स्वाद चखा, फिर परिणाम घोषित किए।
विकास क्षेत्र खीरों के कंपोजिट विद्यालय लोदीपुर की रसोइया सावित्री ने सबसे बेहतरीन भोजन बनाया, जिसकी गुणवत्ता, स्वाद और पौष्टिकता को देखते हुए निर्णायक मंडल ने पहला स्थान दिया। दूसरा स्थान रोहनिया विकास क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय धौरहरा की रसोइया मीरा देवी और तीसरा स्थान सतांव विकास क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरिहर की रसोइया रानी को मिला। विजेताओं को सम्मानित करने के साथ सभी रसोइयों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए।
कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने दीप प्रज्ज्वलन से किया। निर्णायक की भूमिका स्वास्थ्य विभाग की रिजवाना, जीजीआईसी की संतोष कुमारी पाल, खाद्य सुरक्षा विभाग से उदयराज मौर्या, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से अनीता ने निभाई। जिला समन्वयक (एमडीएम) विनय कुमार तिवारी ने आभार जताया। संचालन एसएस पांडेय व रेनू शुक्ला ने किया। इस मौके पर शोएब हसन, राम नरेश, संजीव, विशाल सिंह, प्रखर आदि उपस्थित रहे।
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