{"_id":"6a9bb4b48d9b7a22af0de8b8","slug":"video-video-rayabral-ma-sharamaka-na-narabja-ka-satha-kaya-paratharashana-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रायबरेली में श्रमिकों ने नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय खाद्य निगम रायबरेली के नाराज श्रमिकों ने शनिवार को धरना देकर प्रदर्शन किया। सभी विभिन्न मांगें न पूरी होने की वजह से आक्रोशित थे। आरोप लगाया कि प्रबंधन उनका शोषण कर रहा है। ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाए। साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने में हीलाहवाली की जा रही है। सभी ने डीएम से मांगे पूरा किए जाने की मांग की। श्रमिकों के प्रदर्शन से अनाज की लोडिंग-अनलोडिंग प्रभावित हुई। सुबह श्रमिकों ने गोदाम के मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करने लगे। इसकी सूचना से निगम अफसरों के हाथपांव फूल गए। किसी तरह श्रमिकों की मान-मनौव्वल होने लगी, पर वह अपने सभी साथियों को वापस लेने की मांग पर अडिग थे। श्रमिक सतीश, अमरेश कुमार सिंह, प्रकाश गुप्ता, आकाश कुमार, जितेंद्र पासवान ने बताया कि पिछले दो साल से हम लोग ठेकेदारी व्यवस्था से काम कर रहे हैं। महंगाई होने के बाद भी मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। हम लोगों को गोदाम के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है।

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