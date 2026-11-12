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रायबरेली में बढ़ते जा रहे आवारा कुत्तों के काटने के मामले
रायबरेली में आवारा कुत्तों के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते जिला अस्पताल में कुत्ता काटने के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। लगातार कुत्तों के हमलों से लोग घायल हो रहे हैं और चिकित्सकों द्वारा कुत्तों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।
जिला अस्पताल में कुत्ता काटने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। हाल के दिनों में, एक ही दिन में 25 से अधिक लोग कुत्ता काटने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे। इन घायलों ने बताया कि अचानक कुत्तों ने हमला कर उन्हें काट लिया। इसके अतिरिक्त, पुराने मामलों के मरीज भी एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) की डोज लगवाने के लिए अस्पताल आ रहे हैं। बिल्ली के हमले से घायल छह और बंदर काटने से घायल हुए छह लोगों को भी इंजेक्शन लगाए गए हैं।
चिकित्सकों के अनुसार, कुत्ते इस समय हिंसक हो रहे हैं, जिसका कारण भोजन की कमी और लोगों द्वारा उन्हें दौड़ाना हो सकता है। इस कारण कुत्ते हमलावर हो रहे हैं। लोगों को, विशेषकर बच्चों को, कुत्तों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
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