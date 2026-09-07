{"_id":"6a9e738b586729d46407ef36","slug":"video-rayabral-ma-vayaral-bkhara-ka-maraja-ka-bugdhha-bhaugdha-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में वायरल बुखार के मरीजों की बढ़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में जिला अस्पताल में इन दिनों वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। इस स्थिति के कारण अस्पताल में मरीजों का भारी जमावड़ा देखा जा रहा है। पर्चा काउंटर पर पुरुष और महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। मरीजों को पंजीकरण कराने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त, रक्त जांच करवाने हेतु पैथोलॉजी कक्ष में भी मरीजों की अत्यधिक भीड़ जमा हो रही है। इस भीड़ के चलते जांच प्रक्रियाओं में विलंब हो रहा है। मरीजों को पंजीकरण और जांच रिपोर्ट प्राप्त करने दोनों में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

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