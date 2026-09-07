रायबरेली में संदिग्ध हालत में युवक को गोली लगी, पुलिस कर रही जांच

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रायबरेली में भदोखर थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव में सोमवार सुबह 25 वर्षीय धर्मराज को संदिग्ध हालत में गोली लग गई। गोली उसके दाहिने कंधे पर लगी। इससे वह घायल हो गया। धर्मराज के भाई अर्जुन पासी ने बताया कि सुबह जब धर्मराज शौचालय के लिए गया था, तभी गांव के चार लोगों ने उसे गोली मार दी। भदोखा थाना प्रभारी राकेश चंद आनंद ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घायल धर्मराज हत्या के एक मामले में जेल से छूटकर बाहर आया है। थाना प्रभारी के अनुसार, जिन पर आरोप है वे उसी हत्या के मामले में गवाह हैं। पुलिस को आशंका है कि गवाहों को रोकने के लिए उन पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच चल रही है।

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