रायबरेली में व्यापार मंडल ने सेंट्रल बार कार्यकारिणी का किया सम्मान

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रायबरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने सेंट्रल बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान किया। यह समारोह सुल्तानपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुआ। व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष बसंत सिंह बग्गा ने कार्यकारिणी का स्वागत किया। उन्होंने अधिवक्ता समाज को कानून का सच्चा पथ प्रदर्शक बताया। संगठन मंत्री मुकेश रस्तोगी ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं से जुड़े विषयों पर सहयोग बढ़ाने की बात कही। सेंट्रल बार अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव और महामंत्री संजय प्रताप सिंह ने आभार व्यक्त किया।

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