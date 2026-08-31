{"_id":"6a950873d3f2f075930332ab","slug":"video-rayabral-ma-bhara-brasha-janajavana-asata-vayasata-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में भारी बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में सोमवार को हुई बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। खासकर सलोन, नसीराबाद और परशदेपुर में जोरदार बारिश दर्ज की गई। शहर में बादलों के घेरे के कारण अंधेरा छा गया। कई स्कूलों में जलभराव से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच, गंगा का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। हालांकि, जिले में अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार है।

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