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सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। महोत्सव में कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अंकित राज ग्रुप ने गंगा अवतरण की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की। इसी ग्रुप ने ''''जय गणेश देवा'''' गीत पर एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। लखनऊ से आए कलाकार धीरेंद्र पांडेय ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त, स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं और उनका उत्साहवर्धन किया।

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