{"_id":"6b040550e6579674ee092086","slug":"video-dispute-between-villagers-and-contractor-over-road-quality-allegations-of-gunfire-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों और ठेकेदार में विवाद, फायरिंग का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों और ठेकेदार में विवाद, फायरिंग का आरोप - पट्टी के कोठियार में बवाल, ठेकेदार पर हमला, वाहन तोड़ा, पुलिस ने बरामद किया खोखा पट्टी इलाके के कोठियार गांव में रविवार को सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों और पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के बीच विवाद हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क का निर्माण मानक के विपरीत कराया जा रहा था। ग्रामीणों ने ठेकेदार जावेद अख्तर से शिकायत की। इस पर ठेकेदार की ओर से ग्रामीणों पर फायरिंग करने का आरोप है। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ठेकेदार से मारपीट की।

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