विज्ञापन



कोर्ट परिसर के गेट पर अधिवक्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं किया। वहीं, बृहस्पतिवार की शाम को अधिवक्ताओं को वार्ता के लिए प्रशासन के साथ ही न्यायिक अधिकारियों ने आमंत्रण भेजा था लेकिन वह नहीं आए। विज्ञापन

कचहरी परिसर स्थित जूनियर बार एसोसिएशन के कार्यालय में अध्यक्ष करुणाशंकर मिश्र, महामंत्री कौशलेश त्रिपाठी, जिला बार के अध्यक्ष चंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री योगेश सिंह, वकील परिषद के अध्यक्ष इंदुभाल मिश्र, मंत्री आशीष पांडेय सहित वरिष्ठ वकीलों ने न्यायिक कामकाज में परिवर्तन के विषय पर विरोध किया। कोर्ट परिसर के गेट पर अधिवक्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं किया। वहीं, बृहस्पतिवार की शाम को अधिवक्ताओं को वार्ता के लिए प्रशासन के साथ ही न्यायिक अधिकारियों ने आमंत्रण भेजा था लेकिन वह नहीं आए।कचहरी परिसर स्थित जूनियर बार एसोसिएशन के कार्यालय में अध्यक्ष करुणाशंकर मिश्र, महामंत्री कौशलेश त्रिपाठी, जिला बार के अध्यक्ष चंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री योगेश सिंह, वकील परिषद के अध्यक्ष इंदुभाल मिश्र, मंत्री आशीष पांडेय सहित वरिष्ठ वकीलों ने न्यायिक कामकाज में परिवर्तन के विषय पर विरोध किया।

विज्ञापन

विज्ञापन

दीवानी न्यायालय परिसर से कुछ अदालतों का स्थान बदलने के साथ कई आउटलाइन कोर्ट भेजी गई पत्रावली के विषय पर अधिवक्ता संगठन में नाराजगी है। पांचवें दिन शुक्रवार को भी अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रही। वह परिसर के गेट पर एकजुट होकर नारेबाजी करते रहे।