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मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. रमेश पांडेय ने कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में सभी वार्डों में हीटर पहुंच जाएंगे। ठंड बढ़ने से पहले ही व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भर्ती मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. देवजीत शर्मा ने पुराने रूम हीटर को बनवाने का भी निर्देश दिए हैं। ठंड से मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसकी निगरानी रात में स्टाफ वार्डों में करेगा। हीटर के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को अतिरिक्त कंबल भी दिए जाएंगे।

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ठंड से मरीजों को बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 500 बेड वाले अस्पताल के लिए 150 नए रूम हीटर खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। मेडिसिन, सर्जरी, बच्चा, गायनी, इमरजेंसी व आईसीयू वार्डों में हीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में 100 हीटर खरीदे जाएंगे और इसके बाद में 50 अलग से मंगाए जाएंगे।