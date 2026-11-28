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मोती सिंह ने कहा कि पट्टी का दशहरा मेला ऐतिहासिक स्मृतियों और गौरवशाली परंपराओं से जुड़ा है। किसान आंदोलन से भी प्राचीन इस मेले की अपनी विशिष्ट पहचान है। शाम को भगवान श्रीराम की शोभायात्रा चमन चौराहे से गाजे-बाजे के बीच निकाली गई। रायपुर रोड, पट्टी चौक, ढकवा मोड़ और हनुमान मंदिर होते हुए शोभायात्रा मेला मैदान पहुंची। मेला मैदान में भगवान श्रीराम और रावण के बीच प्रतीकात्मक युद्ध के बाद रावण वध का मंचन हुआ। आतिशबाजी के बीच बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश गूंज उठा। एसडीएम सुनील कुमार, कोतवाल शैलेश सिंह ने भगवान श्रीराम और माता जानकी की आरती उतारी। इस दौरान रामलीला समिति के अध्यक्ष जुग्गी लाल जायसवाल, प्रबंधक सुरेश जायसवाल, महामंत्री अशोक श्रीवास्तव, रामचरित्र वर्मा सहित समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।ऐतिहासिक दशहरे मेले के अवसर पर शुक्रवार को मेला कंट्रोल रूम में प्रकाशित स्मारिका मेला रपट का पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, एसडीएम सुनील कुमार और थानाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से विमोचन किया।