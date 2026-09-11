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पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी को किया गया गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान की थी वारदात

विनोद सिंह

Updated Fri, 11 Sep 2026 08:16 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 08:16 PM IST







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कुंडा थाना क्षेत्र के शाहजमालपुर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने, एक पुलिसकर्मी को घायल करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में स्थानीय पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ... और पढ़ें

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