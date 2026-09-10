Pratapgarh News: राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए 24 खिलाड़ियों का चयन

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बालक वर्ग के अंडर-14 में अनवर हुसैन, मो. उबैद, मो. ओवेस, मोहित और अदनान अहमद का चयन हुआ है। अंडर-17 में अनिकेत प्रजापति, रिंकू प्रजापति, मो. सुहैल और विराट यादव व अंडर-19 में सोम राव चयनित हुए हैं।बालिका वर्ग के अंडर-14 में वानिया सैफ, अनामिका मिश्रा, महिमा राव, निकहत परवीन, श्रेयांशी प्रजापति और सुहानी शर्मा का चयन हुआ है। अंडर-17 में प्रिंसी यादव, रिया गौड़, लक्ष्मी यादव, आरोही प्रजापति और शिवानी सिंह चयनित हुई हैं। अंडर-19 में जैनब हसन और रिया पटेल दमखम दिखाएंगी। सोसाइटी के अध्यक्ष अनवर खान ने चयनितों को बधाई दी है। उन्होंने सचिव खुर्शीद अली, कोच मो. जसीम के सहयोग के लिए आभार जताया।