Pratapgarh News: काशी विश्वनाथ और पद्मावत एक्सप्रेस में लगेंगे अतिरिक्त कोच
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:24 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:24 PM IST
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दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर्व को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के सहूलियत के लिए काशी विश्वनाथ और पद्मावत एक्सप्रेस में एक-एक स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला लिया है।
स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ल ने बताया कि 22 सितंबर से सात नवंबर तक दोनों ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। इससे जिले के साथ ही जौनपुर, वाराणसी और लखनऊ रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
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स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ल ने बताया कि 22 सितंबर से सात नवंबर तक दोनों ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। इससे जिले के साथ ही जौनपुर, वाराणसी और लखनऊ रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
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