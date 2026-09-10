Pratapgarh News: काशी विश्वनाथ और पद्मावत एक्सप्रेस में लगेंगे अतिरिक्त कोच

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स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ल ने बताया कि 22 सितंबर से सात नवंबर तक दोनों ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। इससे जिले के साथ ही जौनपुर, वाराणसी और लखनऊ रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

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दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर्व को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के सहूलियत के लिए काशी विश्वनाथ और पद्मावत एक्सप्रेस में एक-एक स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला लिया है।