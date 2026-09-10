Pratapgarh News: जिले में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी

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हर डिजिटल लाइब्रेरी पर करीब चार लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें दो लाख की किताबें, 1.30 लाख के आईटी उपकरण और 70 हजार का फर्नीचर दिया जाएगा।खास बात ये है कि लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं होंगी। युवाओं को ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट और इंटरएक्टिव डिजिटल क्विज जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। लाइब्रेरी का संचालन पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की देखरेख में होगा, जबकि पंचायतीराज विभाग के अधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे। डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी संचालन का आदेश शासन से मिला है। ग्राम पंचायतों को चिह्नित करने का काम किया जा रहा है।