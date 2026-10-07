{"_id":"6ac62fccd1f76b43200e13c2","slug":"video-teachers-created-a-rangoli-at-gandhi-stadium-in-pilibhit-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: गांधी स्टेडियम में शिक्षकों ने बनाई रंगोली, सरकारी योजनाओं को रंगों में उकेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को गांधी स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग ने भव्य रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें रंगोली के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं प्रदर्शित की गईं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रोशनी सिंह के निर्देशन में 30 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने इसे तैयार किया। जिलाधिकारी आलोक कुमार और मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा ने रंगोली का निरीक्षण कर शिक्षकों के प्रयास की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया।

... और पढ़ें