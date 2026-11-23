{"_id":"6b0422a19bac1130f00584e3","slug":"video-pilibhit-traffic-police-save-woman-from-jumping-into-gauhniya-pond-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत में तालाब के पानी में उतरने लगी युवती, मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बचाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के पीलीभीत स्थित टनकपुर हाईवे पर सोमवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब गौहनियां तालाब के पास पहुंची एक युवती ने अचानक उसमें कूदने का प्रयास किया। युवती को तालाब के पानी में उतरता देख राहगीरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए युवती को तालाब में कूदने से बचा लिया। समय रहते पुलिसकर्मियों के पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया।

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