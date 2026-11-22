विज्ञापन

घुंघचाई। घुंघचाई क्षेत्र के गांव दिलावरपुर में मतदाता जोड़ों अभियान के तहत गोष्ठी हुई। बूथ संख्या 241, 242 और 243 के बीएलओ से नए मतदाताओं के पंजीकरण की विस्तृत जानकारी ली। विधायक बाबूराम पासवान ने लोगों से संवाद कर लोगों को लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व की जानकारी दी और मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की अपील की। भाजपा की नीतियों, योजनाओं और कराए जा रहे विकास, चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। रामनिवास शर्मा, रवि शुक्ला, भगवानदीन, रामसेवक वर्मा, चंद्र प्रकाश वर्मा आदि थे। संवाद