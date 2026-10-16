{"_id":"6ad2551a5ae2b503490c02fa","slug":"video-talent-taking-flight-with-the-shuttle-at-the-state-level-badminton-tournament-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शटल के साथ उड़ान भर रही प्रतिभा, देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में चल रही चार दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेशभर के 25 से अधिक जिलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कोर्ट पर पसीना बहा रहे हैं। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के साथ ही बेहतर प्रदर्शन के जरिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अलग-अलग जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल रहा है। बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन से जिले में खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। गांधी स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह है। चार दिवसीय आयोजन के दौरान विभिन्न मुकाबलों में खिलाड़ियों की तकनीक, फुर्ती और खेल कौशल की परीक्षा हो रही है। प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को दूसरे जिलों के प्रतिभागियों के साथ खेलने और अपने अनुभव साझा करने का भी मौका मिल रहा है।

... और पढ़ें