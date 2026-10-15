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पीलीभीत: एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुईं कई स्पर्धाएं, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
बदायूं के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित 70वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में दमखम दिखाया। जूनियर बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ में आरबीएस बुटला दौलत के हितेश ने बाजी मारी। जबकि 400 मीटर दौड़ में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिसौली के रूपेंद्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया।
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