{"_id":"6ad104744b6c7f5759039a2b","slug":"video-gst-sib-raids-grocery-warehouse-in-puranpur-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: पूरनपुर में किराना गोदाम पर जीएसटी एसआईबी का छापा, देर रात तक जारी रही कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) की बरेली से आई टीम ने बृहस्पतिवार शाम पूरनपुर कस्बे में राजू गुप्ता की किराना फर्म के गोदाम पर छापा मारा। शाम साढ़े छह बजे तक की जांच में करीब एक करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी गई। मौके पर 20 से 25 लाख रुपये का स्टॉक मिला, जबकि बिलिंग के आधार पर पांच से साढ़े पांच करोड़ रुपये का माल होना चाहिए था। देर रात तक कार्रवाई जारी रही।

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